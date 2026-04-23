Mondiale 2026, un inviato di Trump chiede alla Fifa di ripescare l'Italia al posto dell'Iran

Per la terza volta consecutiva l'Italia ha fallito la qualificazione al Mondiale. Un record storico quanto negativo. Il mese scorso gli azzurri hanno mancato l'accesso alla competizione nella sfida contro la Bosnia ai calci di rigore. Dagli Stati Uniti, però, è arrivata una notizia che potrebbe riaprire le porte agli azzurri, in uno scenario che resta complesso e abbastanza surreale.

L'inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia al Mondiale del 2026. A riportarlo è il Financial Times, che spiega come questa potrebbe essere una mossa per cercare di riappacificare Donald Trump e Giorgia Meloni. "Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali. Sarebbe un sogno vedere gli Azzurri a Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione" ha detto Zampolli al Financial Times.

VAI ALL'ARTICOLO