Lazio, Polymarket nuovo Main Sponsor: la piattaforma di scommesse su guerre e ritorno di Gesù

La Lazio ha annunciato l'accordo con il suo nuovo Main Sponsor. I biancocelesti si sono legati fino al 2028 con il sito d'informazione Polymarket. Un sito in cui si può scommettere su tutto, dalle guerre, agli eventi catastrofici, fino al ritorno di Gesù. La piattaforma, però, è stata al centro di molti dibattiti etici, e in Italia resta illegale.

L'accordo avrà efficacia immediata per un'intesa totale che supera i 22 milioni di dollari. «La S.S. Lazio è lieta di annunciare una nuova partnership pluriennale con Polymarket azienda statunitense, che diventa Main Sponsor del Club, nonché Official Fan Intelligence & Digital Insight Partner. L’accordo, di rilevanza internazionale, inserisce la S.S. Lazio all’interno di un selezionato gruppo di club europei scelti da Polymarket per sviluppare nuove forme di interazione tra sport, dati e tecnologia. In questo contesto, la Lazio sarà il primo club di Serie A a rappresentare il brand. La collaborazione nasce con l’obiettivo di esplorare modelli innovativi di coinvolgimento dei tifosi e di rafforzare il posizionamento globale del Club, attraverso iniziative capaci di integrare analisi, previsione e contenuti digitali avanzati. L’accordo avrà efficacia immediata e, oltre alla parte finale della stagione sportiva in corso, coprirà le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per la stagione 2028/2029. Il valore complessivo dell’intesa supera i 22 milioni di dollari, a cui si aggiungono bonus legati a performance e attivazioni. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di crescita internazionale della S.S. Lazio e nella costruzione di un modello sportivo sempre più orientato all’innovazione. Il logo Polymarket farà il proprio esordio sulle maglie della Prima Squadra in occasione della gara Napoli-Lazio in programma questa sera» ha scritto il club in una nota ufficiale.

(sslazio.it)

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La piattaforma è entrata diverse volte nel dibattito internazionale, soprattutto con la guerra in Iran. Le giocate all'interno del sito vengono effettuate in criptovalute e si basano su blockchain e wallet digitali, in modo tale da rendere più complessa l'identificazione degli scommettitori.