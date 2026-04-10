Juventus, Spalletti rinnova fino al 2028: l'annuncio ai giocatori e la battuta finale (VIDEO)

Luciano Spalletti e la Juventus proseguono il proprio cammino insieme. Attraverso un video pubblicato sui canali social del club, il tecnico ha ufficializzato il prolungamento del contratto fino al giugno 2028, comunicando la decisione direttamente ai calciatori prima della seduta di allenamento. L'allenatore ha ripercorso i suoi primi sette mesi a Torino, spiegando come l'accordo iniziale fosse nato con una formula di conoscenza reciproca: "Mi avevano proposto questo contratto, era un modo per dirci frequentiamoci un po', conosciamoci e a fine anno saremo liberi di decidere". Spalletti ha confessato di essere rimasto colpito dall'unità del gruppo: "Più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vedo voi, vedo la Juve". Spalletti ha voluto che fossero i giocatori i primi a sapere della firma sul rinnovo biennale, sottolineando la responsabilità di dover rendere orgogliosi i milioni di tifosi del club.

Dopo il discorso, Spalletti non ha perso l'occasione per mostrare il suo consueto piglio. Rivolgendosi a fotografi e operatori video presenti, ha chiuso l'incontro con una battuta colorita: "Ora naturalmente ci si leva dai co*****i, detto bene, e ci fate allenare. Su, dai, forza, ad allenarsi!"

First to know. Always the team.



Spalletti 2028 - it starts right here ⚪️⚫️ pic.twitter.com/plabGzGajv — JuventusFC ???? (@juventusfcen) April 10, 2026



