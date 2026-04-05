Clicky

INTER-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Soulé, Rensch favorito su Tsimikas

05/04/2026 alle 09:09.
aaa-roma-lecce-formazione-titolare

Match delicato e importante per la Roma. Gasperini e i suoi alle 20:45 saranno impegnati sul campo dell'Inter. Il tecnico giallorosso non potrà contare su Wesley e Koné, ma finalmente ritrova Matias Soulé, il quale dovrebbe iniziare il match dal 1'. Per sostituire i due grandi assenti i favoriti sono Rensch, schierato a sinistra, e Pisilli. In attacco, a completare il tridente con Soulé, giocheranno Pellegrini e Malen.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen.

CORRIERE DELLA SERA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.

IL TEMPO – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen.

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.