INTER-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Soulé, Rensch favorito su Tsimikas

Match delicato e importante per la Roma. Gasperini e i suoi alle 20:45 saranno impegnati sul campo dell'Inter. Il tecnico giallorosso non potrà contare su Wesley e Koné, ma finalmente ritrova Matias Soulé, il quale dovrebbe iniziare il match dal 1'. Per sostituire i due grandi assenti i favoriti sono Rensch, schierato a sinistra, e Pisilli. In attacco, a completare il tridente con Soulé, giocheranno Pellegrini e Malen.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI
GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.
CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.
IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen.
CORRIERE DELLA SERA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.
IL TEMPO – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen.
IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.