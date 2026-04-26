Il tecnico non molla: "Non ci date per spacciati, non siamo mica morti"

"Non dateci per spacciati, non siamo mica morti". Per Gasp, questo successo di Bologna, non va vissuto come un post gita di fine stagione, ma un piccolo trampolino verso la speranza. Non è il momento dei rimpianti, (...) ma se la Roma è scesa - al momento - dal quartetto delle pretendenti alla Champions, ha solo una spiegazioni. "tanti infortuni. E non solo per la quantità, ma per la loro durata. Ci sono calciatori che sono mancati per trenta quaranta giorni, altri che in pratica non ho quasi mai visto. Non è stato facile. Le partite chiave sono state le sconfitte di Genova e Como". Quattro gare da vincere, poi si vedrà: c'è tempo per i conti. "Dobbiamo crederci. Stiamo recuperando giocatori importanti e nelle con dizione di fare dei primi tempi come abbiamo fatto qui a Bologna. Nel secondo, invece, abbiamo fatto un po' di fatica e su quello dobbiamo migliorare". Gasp sembra aver trovato la serenità. (...) "I ragazzi si allenano bene dall'inizio dell'anno, mi hanno sempre seguito. Sono mesi che lo ripeto e li ringrazio di questo. Se abbiamo la possibilità di recuperare qualche calciatore in più saremo maggiormente competitivi. La settimana è stata movimentata fuori da Trigoria, ma dentro è stata come sempre. Malen? Ha alzato molto il livello del gioco, così come Wesley". Ora sta a Gasp alzarlo il livello della squadra per il prossimo anno. (...) "lo ho delle idee, ho responsabilità tecniche. Solo quelle e magari è giusto che venga accontentato. Al centro della Roma ci sono la società e i tifosi. E una cosa indissolubile. Ringrazio molto la società che ha sempre dimostrato grande fiducia e voglia di farmi lavorare qui. Io mi devo preoccupare di questo e non di altre cose. E un club potente che può fare grandissime cose. Mi auguro di dare un grande contributo sotto l'aspetto tecnico insieme a chi lavora nella società". Elogi per Malen, per Wesley e anche per El Aynaoui. "E' un ottimo ragazzo, sano, ha pagato il mese in Africa per la Coppa. Qui ha disputato un'ottima gara, peccato sia squalificato per la prossima con la Fiorentinа". Parola ai due goleador Neil e Donyell: "È stato un anno di scoperta. E la prima volta che sono andato a giocare fuori dalla Francia. Imparo tutti i giorni in una squadra e un club incredibile. Lavoro per migliorare. L'assist? Cerchiamo di mettere Malen nelle migliori condizioni perché così abbiamo grandi possibilità di fare gol. Lui è incredibile", le parole del marocchino. "Io a un passo dal record di Balotelli? Non lo sapevo, ne sono felice. Sto facendo bene, sono felice. Il Mondiale? Sono concentrato sulla Roma", quelle dell'olandese.

(Il Messaggero)