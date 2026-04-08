Il lavoro di Gasp

Plusvalenze, identità tattica, pressing, costante ricerca del gol, la squadra ancora in corsa per il quarto posto nonostante un numero incredibile di infortuni. Nel momento più critico, tra tensioni, catastrofismi, narrazioni contro e una parte di tifoseria eternamente malata di ricordi, la Roma si è risvegliata dopo lo shock di San Siro con il volto deciso di Gian Piero Gasperini di fronte agli occhi e una certezza grande così: il tecnico non arretrerà di un millimetro e difenderà fino all'ultimo la sua "rivoluzione" a Trigoria. Perché in questa volata per la Champions, dopo aver ricostruito una mentalità in giallorosso, l'allenatore vuole andare fino in fondo a costo di sfidare venti contrari e nuovi strafalcioni in campo.

E allora stop agli alibi, alle sentenze di aprile e ai disfattismi: Gasp, è trapelato ieri da Trigoria, è più che mai convinto che la Roma potrà chiudere in crescendo la stagione, come del resto è successo con l'Atalanta negli ultimi anni. Il tecnico ha arringato la squadra facendo quadrato con essa e spiegando ai più "sensibili" del gruppo che il campionato non è mica finito con il 5-2 con l'inter. [...]

A 48 ore dalla sfida a questo punto fondamentale col Pisa, Gasp è così entrato di nuovo nella testa dei suoi giocatori risvegliando reparti come la difesa che nelle ultime giornate hanno palesato una preoccupante inversione di tendenza. Nonostante le difficoltà e una sfilza di infortunati (da Dovbyk a Ferguson passando appunto per Koné, Wesley e Dybala), per il tecnico però nulla cambia: l'obiettivo Champions è ancora alla portata. [...]