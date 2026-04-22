Giornata Mondiale della Terra: l'iniziativa della Roma per la salute del Tevere e la tutela dell'ecosistema (FOTO, VIDEO E COMUNICATO)

Oggi 22 aprile, si celebra la Giornata Mondiale della Terra e la Roma insieme all'Azienda Municipalizzata per l’Ambiente e alla collaborazione in corso con Ogyre, il primo network globale di Fishing, ha promosso un'attività di educazione e sensibilizzazione, attraverso un cleanup svolto lungo le rive del Tevere. Il club attraverso un comunicato ha spiegato l'importante lavoro svolto per questa giornata speciale.

"Nella crisi globale della plastica, ogni gesto conta: pulire gli argini dei nostri fiumi significa intercettare i rifiuti prima che raggiungano il mare, difendendo gli ecosistemi e il futuro del pianeta. Per questo motivo, grazie al supporto dell’Azienda Municipalizzata per l’Ambiente e alla collaborazione in corso con Ogyre, il primo network globale di Fishing for Litter attivo nel recupero e nella prevenzione della dispersione di rifiuti nei mari, il Club ha coinvolto una rappresentanza Under 13 e 14 delle AS Roma Academy ed i calciatori dell’Under 17 maschile Corredera e Saviano con le calciatrici dell’Under 19 femminile Parente e Terlizzi per dare vita ad una mattinata di cleanup all’interno del parco d’affaccio fluviale “Foro Italico”, a poche centinaia di metri dallo Stadio Olimpico. Dopo il saluto del Direttore Generale dell’AMA Alessandro Filippi e l’ascolto di una overview sulla plastic crisis da parte delle rappresentanti di Ogyre, Alice Casella e Marta Berardini, i ragazzi si sono attivati per raccogliere i rifiuti all’interno dell’area, trasformando le nozioni apprese in azioni concrete. Durante la mattinata, gli operatori dell’AMA hanno messo a disposizione dei partecipanti anche alcuni speciali visori per mostrare in maniera virtuale il viaggio che i rifiuti raccolti effettueranno fino a completamento del processo di plastic circularity.

Per i ragazzi è stato anche un momento di divertimento in cui, divisi in due squadre, hanno gareggiato per raccogliere il maggior quantitativo di rifiuti insieme alla mascotte Romolo. La bilancia ha fatto quindi segnare un totale di oltre 90 chili, tra cui un carrellino della spesa e un tavolo di plastica, poi sottoposti a differenziazione prima del trasporto in discarica da parte dell’AMA. Tutte le tipologie di rifiuti raccolti durante l’iniziativa sono state rendicontate insieme ai ragazzi e alle ragazze e condivisi su una piattaforma di Citizen Science della European Environment Agency (EEA), dedicata al monitoraggio della dispersione dei rifiuti sulle rive di fiumi e spiagge, grazie al contributo dei cittadini e della comunità scientifica.

Con questa iniziativa, ispirata alla policy “emergenza climatica” della Strategia di Sostenibilità dell’AS Roma, il Club ha voluto ribadire il proprio impegno nella mission condivisa lo scorso anno con Ogyre, volta alla raccolta di 30.000 kg di rifiuti marini e costieri entro il mese di Giugno 2026.

Perché quella per la salvaguardia dei nostri mari è una partita che si gioca ogni giorno, che coinvolge tutti noi e che non possiamo perdere".

(asroma.com)

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? #EarthDay: #ASRoma, #AMA e #Ogyre uniscono le forze per la salute del Tevere e la tutela dell’ecosistema



? Raccolti 90 kg di rifiuti nel parco d’affaccio fluviale del Foro Italico dai ragazzi delle Academy e delle giovanili giallorosse



? Rimuovere rifiuti sulle rive del… pic.twitter.com/CKIlqdahVm — AS Roma (@OfficialASRoma) April 22, 2026



