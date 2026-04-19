Gift Orban shock dopo Verona-Milan: scontro fisico con un tifoso fuori dallo stadio (VIDEO)

Al termine della sfida tra Verona e Milan, l'attaccante rossonero Gift Orban è rimasto coinvolto in una rissa con un tifoso all'esterno dello stadio Bentegodi. Secondo quanto riportato da Telenuovo, il calciatore ha mostrato segni di nervosismo all'uscita dall'impianto, rifiutando di fermarsi per autografi e fotografie. La tensione è degenerata quando un sostenitore ha colpito l'auto del giocatore con una manata. Gift Orban è sceso dal veicolo scagliandosi contro l'uomo. Il video dell'accaduto mostra il calciatore fuori di sé, arrivando a una colluttazione con il tifoso, prima di essere allontanato a fatica dai presenti.

Some pretty shocking footage, here. Verona striker Gift Orban gets out of his car to fight with a fan.



Hellas lost 0-1 to Milan today, and they sit in 19th with relegation all but confirmed.



Crazy. pic.twitter.com/xo4Xa7j9Sv — Luke (@luketaylortcd) April 19, 2026



