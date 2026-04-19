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Gift Orban shock dopo Verona-Milan: scontro fisico con un tifoso fuori dallo stadio (VIDEO)

19/04/2026 alle 21:00.
orban

Al termine della sfida tra Verona e Milan, l'attaccante rossonero Gift Orban è rimasto coinvolto in una rissa con un tifoso all'esterno dello stadio Bentegodi. Secondo quanto riportato da Telenuovo, il calciatore ha mostrato segni di nervosismo all'uscita dall'impianto, rifiutando di fermarsi per autografi e fotografie. La tensione è degenerata quando un sostenitore ha colpito l'auto del giocatore con una manata. Gift Orban è sceso dal veicolo scagliandosi contro l'uomo. Il video dell'accaduto mostra il calciatore fuori di sé, arrivando a una colluttazione con il tifoso, prima di essere allontanato a fatica dai presenti.