Gasperini attende i Friedkin: incontro imminente per programmare il futuro

Gian Piero Gasperini aspetta risposte e soprattutto chiarezza sul futuro della Roma. Come riportato ieri sera da Paolo Rocchetti su X, il tecnico giallorosso sarebbe in attesa di un incontro, o di una call, con la proprietà per discutere i temi più delicati della prossima stagione. Sul tavolo ci sarebbero questioni fondamentali come rinnovi contrattuali, budget disponibile e vincoli legati al fair play finanziario, aspetti centrali per capire quale direzione prenderà il progetto tecnico. Gasperini vuole avere un quadro preciso prima di pianificare il mercato e definire le priorità della nuova Roma. Parallelamente la presidenza starebbe lavorando anche alla scelta del nuovo direttore sportivo, preparando una lista di nomi da sottoporre proprio al tecnico. Un passaggio importante, soprattutto considerando che Ricky Massara viene dato sempre più vicino all’addio e ormai quasi fuori dal progetto.

#Gasperini si aspetta a breve, un incontro (o call) con la proprietà per parlare di futuro (rinnovi, budget e fairplay finanziario), presidenza potrebbe fare lista ds da proporre al tecnico. Da capire chi sarà referente società in queste settimane, con #Massara quasi out pic.twitter.com/Ok2tUAbhjF — Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) April 27, 2026



