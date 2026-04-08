Friedkin, oltre un miliardo investito nella Roma ma niente Champions: dopo un anno l'Everton già sogna la qualificazione

La qualificazione per la prossima Champions League è più lontana che mai. La Roma è costretta a rincorrere a sette giornate dalla fine in una lotta che include anche Como, Juventus e Atalanta, con il rischio concreto di rimanere fuori da tutto. La tanto agognata qualificazione alla massima competizione europea per club ad oggi dista 4 punti. Arrivati nel 2020, i Friedkin alla guida della Roma non hanno mai raggiunto l'obiettivo, nonostante un investimento da oltre un miliardo di euro.

Dal dicembre 2024, però, la proprietà statunitense è alla guida anche dell'Everton. I Toffees in questa stagione si stanno rendendo protagonisti in Premier League e lottano per le posizioni europee. Attualmente l'Everton è distante solamente 3 punti dalla Champions, complice anche il fatto che il quinto posto in Inghilterra vale l'accesso alla prima competizione per importanza. Dopo un solo anno e poco meno di 700 milioni di euro investiti, il club inglese, quindi, sembra già essere più vicino rispetto alla Roma per raggiungere la Champions League. Un paradosso per molteplici fattori: in Premier League le squadre che lottano per le prime posizioni sono un numero maggiore, inoltre c'è da considerare come i Friedkin abbiano acquisito l'Everton dopo stagioni complicate con piazzamenti di bassa classifica. Dopo appena un anno, almeno per ora, la dimensione dell'Everton sembra essere cambiata.

(calcioefinanza.it)