FOTO - Inter-Roma 5-2 FT

La Roma cade malamente a San Siro. L'Inter strapazza i giallorossi con un 5-2 finale che fa male alla squadra di Gasperini. Un altro big match perso, stavolta in maniera pesante. E l'avvio è subito una doccia gelata, sotto già dopo un minuto grazie al gol di Lautaro, servito in area da Thuram dopo un'azione personale sulla destra. Manca la reazione della Roma, al contrario è l'Inter a sfiorare il raddoppio con Calhanoglu prima e Lautaro poi. La Roma si fa vedere con Malen, che di testa sfiora il pareggio trovando però una grande risposta di Sommer. L'1-1 arriva a 5 dall'intervallo, quando Rensch dalla sinistra crossa per Mancini che a centro area, di testa, pareggia i conti. Nei minuti di recupero la squadra di Chivu si riporta di nuovo avanti grazie ad una perla di Calhanoglu, che dai 25 metri fulmina Svilar con un destro potentissimo.

Nella ripresa i giallorossi crollano sotto i colpi di un Inter incontenibile. Al 52' ancora a segno Lautaro Martinez. Rete causata da un errore banale di Rensch che perde la sfera sulla pressione di Thuram. La Roma in campo non c'è più, i nerazzurri ne hanno di più e spingono. Dopo appena tre minuti, al 55', arriva il poker: rete di Thuram su un corner battuto dalla sinistra. L'attaccante francese in zona primo palo è completamente solo e la sua girata di testa risulta vincente. Al 63' c'è spazio anche per il gol di Barella che vale il momentaneo 5-1. Arriva a 20 minuti dalla fine il gol di Pellegrini, il 7 con il sinistro buca Sommer. Rete, che, ovviamente, non riapre nessun discorso in termini di risultato. L'Inter gestisce in tranquillità l'ampio vantaggio fino al triplice fischio. Un secondo tempo completamente disastroso dei giallorossi, una goleada che frena notevolmente le ambizioni per una qualificazione alla Champions League. Ecco gli scatti della partita.