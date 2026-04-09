FIGC, la Serie A orientata su Malagò: il 13 aprile la riunione. Lotito si oppone

La FIGC si prepara al post Gravina. Lunedì 13 aprile la Lega Serie A si riunirà e in programma c'è l'assemblea per discutere del candidato della componente. Al momento la maggioranza sembra essere orientata a scegliere Giovanni Malagò. Il consenso dovrebbe raggiungere le 16 preferenze su 20 che sono necessarie avanzare la candidatura. L'opposizione, che sarebbe guidata da Claudio Lotito, non sembra poter fermare l'avanza di Malagò.

Lunedì 13 aprile, quindi, con molta probabilità la Lega Serie A nominerà Giovanni Malagò come candidato presidente della FIGC. Successivamente, il 22 giugno, ci sarà la votazione finale in cui bisognerà cercare di raccogliere i voti dei 275 delegati che rappresentano le varie componenti: Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) 34%, Atleti (Aic) 20%, Serie A 18%, Lega Pro 12%, Tecnici (Aiac)10%, Lega Serie B 6%.

(sport.sky.it)