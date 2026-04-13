FIGC, caccia al nuovo presidente: la Serie A sceglie Malagò come candidato con 18 preferenze su 20. Solo Lazio e Verona contrari

La Lega Serie A ha scelto. Il candidato per diventare presidente della FIGC, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, è Giovanni Malagò. Oggi, 13 aprile, si è svolta l'Assemblea della Lega Serie A e sono ben diciotto le preferenze su venti per l'ex presidente del Coni. Gli unici club contrari alla candidatura sono stati la Lazio e il Verona.

Come riferito da Sky Sport, si tratta di un consenso molto ampio. I voti della Lega Serie A pesano per il 18% nelle elezioni federali. Il voto per il presidente della FIGC è in programma per il prossimo 22 giugno.

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Lega Serie A, salgono a 18 le preferenze per Malagò

Gli unici club contrari Lazio e Verona#SkySport — skysport (@SkySport) April 13, 2026



