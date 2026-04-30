Figc, Abete sfida Malagò: ufficiale la candidatura alle elezioni del 22 giugno

L’ex presidente federale, Giancarlo Abete, come riporta l’ANSA, nonostante il sostegno già espresso da calciatori e tecnici a favore di Giovanni Malagò, è deciso a candidarsi alla guida della Figc in vista dell’assemblea elettiva del prossimo 22 giugno. Una scelta di continuità con quanto dichiarato nei giorni scorsi, quando Abete aveva già fatto sapere di voler andare avanti indipendentemente dalle posizioni di Aic e Aiac. La sua candidatura, dunque, si inserisce in uno scenario che si preannuncia tutt’altro che scontato

(ANSA)