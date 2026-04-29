FIFA, il piano del Consiglio: obbligatorio un Under 21 del vivaio in campo, al via le consultazioni

La FIFA sta valutando un piano rivoluzionario che obbligherebbe i club ad avere sempre in campo almeno un calciatore "homegrown" (prodotto del vivaio) di età inferiore ai 20 o ai 21 anni. Il Consiglio FIFA, riunito a Vancouver, ha approvato all'unanimità l'avvio di un processo di consultazione con tutte le parti interessate (confederazioni, associazioni nazionali, leghe e sindacati dei calciatori) per definire i dettagli della norma.

Secondo quanto riportato da The Times, la proposta formale sarà sottoposta al Consiglio FIFA il prossimo anno. L'obiettivo dichiarato è favorire lo sviluppo dei giovani talenti nazionali, contrastando la tendenza dei grandi club ad acquistare esclusivamente stelle già affermate invece di dare spazio alle proprie accademie. Attualmente, le regole della UEFA prevedono l'obbligo di inserire otto giocatori formati localmente nella lista dei 25 per le competizioni europee, ma non impongono alcun vincolo di impiego effettivo durante le partite.

In una nota ufficiale , la federazione internazionale ha spiegato: "Il Consiglio FIFA ha approvato all'unanimità un processo di consultazione per un obbligo normativo che imponga alle squadre senior di avere sempre almeno un giocatore del vivaio della categoria U20 o U21 sul terreno di gioco". Una fonte interna avrebbe aggiunto: "Vogliamo aiutare i giovani calciatori a crescere e promuovere i giocatori del vivaio. Ci sono molti esempi di club che acquistano stelle affermate invece di dare una vera possibilità ai ragazzi delle accademie". La misura avrebbe un impatto profondo sulle strategie di mercato e sulle scelte degli allenatori, obbligando i club a garantire la presenza costante di un giovane del vivaio in campo.

(thetimes.com)