Evento USSI a Coverciano: premio a Pellegrini

Domani alle ore 15, presso il Museo del Calcio di Coverciano, si terrà l'evento "Inside the Sport 2026". La manifestazione, promossa da Ussi e Mcl per l'ottantesimo anniversario dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, avrà come tema "Calciomercato: la commedia degli affari tra primattori e comparse". Durante la cerimonia verranno assegnati diversi riconoscimenti ai protagonisti del calcio italiano. Tra i calciatori premiati figura anche Lorenzo Pellegrini, tra i "capitani storici" insieme a Duvan Zapata del Torino.

Riceveranno un premio anche i dirigenti Giuseppe Marotta e Antonio Percassi, oltre agli allenatori Roberto Mancini e Fabio Grosso. Tra i direttori sportivi premiati figurano Piero Ausilio e Luca Petrachi. Riconoscimenti previsti anche per Davide Bartesaghi e Marco Palestra tra i giovani, e per l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini.

(ansa.it)