Fulop (suocera Dybala): "Paulo ama la Roma ed è la prima scelta, ma il padre lo sogna al Boca"

Il futuro di Paulo Dybala torna a intrecciarsi con l’Argentina e con il Boca Juniors, ma questa volta a parlarne non è stato il diretto interessato. A svelare un retroscena importante è stata infatti la suocera dell’attaccante della Roma, Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini, intervenuta ai microfoni di TyC Sports. "Ha un sogno da realizzare per suo padre, che è quello di giocare per il Boca. Soprattutto per via di suo padre, che glielo ha trasmesso", ha raccontato, sottolineando come il legame con il club xeneize sia qualcosa di profondo e radicato nella sfera familiare. Fulop ha poi aggiunto "Ama la Roma, ama la squadra e penso che la Roma lo ami molto. Quella sarebbe la sua prima scelta". Parole che riaccendono le voci su un possibile futuro di Dybala in Argentina, che così farebbe felice anche la suocera (un po' meno il suocero, Osvaldo Sabatini, grande tifoso del River Plate), anche se al momento l’argentino resta concentrato sulla sua avventura con la Roma. Il Boca, però, continua a essere più di una semplice suggestione: un sogno di famiglia che, un giorno, potrebbe diventare realtà.

(tycsports)