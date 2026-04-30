De Rossi: "Ostiamare in Serie C? Non siamo satellite della Roma o la Roma Under 23"

Settimana di festa per Daniele De Rossi. La sua Ostiamare domenica scorsa ha raggiunto la promozione in Serie C e il Presidente di ritorno da Genova dopo la sconfitta contro il Como è stato accolto nella sua Ostia da una festa senza freni in cui si è festeggiato il ritorno dei biancoviola tra i professionisti.

Il tecnico del Genoa, intervenuto oggi in conferenza stampa in vista del match contro l'Atalanta, ha parlato della promozione della squadra di cui è presidente e per il futuro ha le idee chiare: "Noi satelliti del Genoa? No, ma neanche della Roma o Roma Under 23, tutte sciocchezze che ho letto sui social. Giocheremo in C, pizzicheremo i giovani migliori dalla Primavera dei vari club, guardo quelli del Genoa o della Roma, sfrutterò le mie conoscenze, ma la bellezza di quel progetto lì è che non vogliamo essere la succursale di nessuno o sotto schiaffo di nessuno. Siamo piccoli, aspettiamo che la burocrazia ci dia il via libera perché siamo già pronti, abbiamo le giovanili di primissimo ordine, tutto quello che si dice del calcio italiano noi lo facciamo".