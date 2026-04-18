Dagli USA: Friedkin pronti ad investire sui San Diego Padres

La famiglia Friedkin è pronta a sbarcare nel mondo del baseball. Come scrivono dagli Stati Uniti, infatti, Dan sarà tra gli investitori che stanno acquistando la franchigia dei San Diego Padres. L'affare verrà perfezionato nella prossima settimana e sfiorerà i 4 miliardi di dollari, raggiungendo una cifra record per la Major League di baseball. All'affare, oltre a Friedkin, parteciperanno anche José E. Feliciano, sua moglie Kwanza Jones e Joe Lacob, proprietario dei Golden State Warriors.

(ws.com)