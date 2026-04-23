Conte verso l'addio al Napoli: dal ritorno in Nazionale alla tentazione Roma

In estate potrebbe scaturirsi uno dei più classici valzer delle panchine in Serie A. Infatti, sono molti i tecnici in uscita dai rispettivi club e sono possibili una serie di combinazioni che potrebbero stravolgere lo scenario del campionato italiano. Su tutti c'è il nome di Antonio Conte che dopo due stagioni in terra Partenopea potrebbe accettare nuove sfide. Dal possibile ritorno in Nazionale, alla situazione Milan, con il futuro di Allegri non ancora definito, e la possibilità Roma.

Ad oggi il futuro della panchina giallorossa è inevitabilmente incerto. Le tensioni tra Gasperini e Ranieri potrebbero portare il tecnico a lasciare dopo una sola stagione la Capitale. Il quotidiano parla di una tentazione Roma per l'attuale tecnico del Napoli che in passato è stato cercato dai giallorossi per poi rifiutare la destinazione. Se Gasperini dovesse lasciare, ovviamente, i nomi per la panchina sono molteplici: da Pioli, al ritorno di De Rossi, fino a Thiago Motta. E poi la tentazione Conte.

(corsera)