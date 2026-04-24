Cigarini: "Ranieri via dalla Roma? Dispiace, è tutto quello che di meglio si può trovare in un uomo" (VIDEO)

SKY CALCIO UNPLUGGED - Luca Cigarini, ex centrocampista del Parma, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato anche su Claudio Ranieri, suo ex allenatore nel 2007 nella squadra emiliana. Ecco le sue parole: "Posso parlare solo bene di lui, abbiamo fatto sei mesi a Parma dove mi ha portato dall’essere un giocatore normale a un buon calciatore. Mi ha dato tanta responsabilità e fiducia. Abbiamo fatto un percorso strepitoso, lui e Giuseppe Rossi fecero la differenza e ci portarono alla salvezza dopo aver fatto 14 punti nel girone d'andata. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile grazie soprattutto a loro due. Il mister è una persona per bene, anzi se dico così non rendo l’idea. È tutto quello che di meglio si può trovare in un allenatore e in un uomo".

L'addio alla Roma?

"Nell’ultima settimana ci sono stati un po’ di problemi, anche se bisogna capire a fondo come sono andate le cose. Però mi dispiace perché è un uomo di calcio vero e perdere questi personaggi dispiace".

Magari lo ritroviamo in Nazionale...

"Non sarebbe male".