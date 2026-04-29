CIES, Wesley è il calciatore più prezioso della Roma: valore stimato tra 50 e 58 milioni di euro

Wesley è il calciatore più prezioso della rosa della Roma. Secondo l'ultimo rapporto del CIES Football Observatory, il difensore brasiliano guida la classifica interna del club giallorosso con una valutazione di mercato stimata tra i 50 e i 58 milioni di euro.

Il modello statistico utilizzato dall'osservatorio analizza il valore di trasferimento basandosi sulla capacità finanziaria dei potenziali acquirenti. Nel confronto tra i "top player" di ogni singola società di Serie A, Wesley si posiziona al sesto posto. La graduatoria dei pezzi pregiati è guidata da Kenan Yildiz della Juventus (valutato tra i 122 e i 141 milioni), seguito da Rasmus Hojlund (91-106 milioni), Pio Esposito (88-103 milioni), Santiago Castro (61-71 milioni) e Strahinja Pavlovic (51-59 milioni).

Il primato di Wesley tra i giallorossi conferma la crescita esponenziale del suo cartellino durante l'ultima stagione, che lo ha visto imporsi come uno degli elementi più determinanti della squadra. A livello internazionale, il valore più alto in assoluto appartiene a Lamine Yamal del Barcellona, che secondo il CIES può raggiungere una valutazione massima di 397 milioni di euro.

(football-observatory.com)