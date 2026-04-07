Cassano: "I Friedkin devono scegliere tra Gasperini e la coppia Massara-Ranieri"

Durante la trasmissione Viva el Futbol, condotta insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, Antonio Cassano si è soffermato sulla figure di Gian Piero Gasperini, che, a detta sua, deve essere lasciato libero di poter fare le cose a modo suo e su quelle di Frederic Massara e Claudio Ranieri. Ecco le sue parole:

“Io so questo per certo, che lì c’è un grande problema. Da parte Gasperini che vuole gente di un certo tipo, infatti gli hanno preso un giocatore decente, Malen; E c’è la parte Massara e Ranieri. O la società gli dà carta bianca e prosegue per poi diventare quello che lui è diventato a Bergamo con fiducia, con prospettiva, con visione, oppure per l’ennesima volta i Fredkin si faranno imbambolare da Ranieri e Massara con Gasperini che li manderà a ca..re e ricambieranno un’altra volta. Gasperini ha preso la sfida più grande della sua carriera al 100%, lo so perché qualcuno a fianco a lui me lo ha detto, me l’ha confessato: andare a Roma e lasciare un segno. Per lasciare un segno serve un progetto, dove la gente è partita anche lì con poco entusiasmo e lui si è conquistato un pochettino di rispetto per il lavoro che sa fare, per come è fatto lui. Il problema è che lo devono seguire, però, come è stato a Bergamo, che è vero che Sartori faceva, però gli diceva lui i giocatori, li faceva andare lui a mille all’ora. Così come con D’Amico lo stesso, era lui che li faceva andare a mille all’ora. O Gasperini rimane e manda via Ranieri e Massara, oppure Massara e Ranieri rimangono e va via Gasperini e si ricomincerà un’altra volta punto da capo. Questo è un connubio che all’inizio sembrava rose e fiori, però si è arrivato a un certo punto dopo tre mesi, che non sono arrivati i giocatori che lui voleva. I pochi giocatori che voleva sono arrivati a fine agosto e già l’irritazione è salita”.