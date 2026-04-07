Casa Pia-Benfica, Mourinho si scaglia contro la squadra nel postpartita: "Non voglio più far giocare alcuni calciatori"

Il solito Josè Mourinho. L'attuale allenatore del Benfica nel post partita della sfida pareggiata per 1-1 contro il Casa Pia, ha parlato con toni duri e senza mezzi termini. Un passo falso che ha, di fatto, messo la parola fine alle speranze del Benfica di raggiungere il primo posto.

L'ex Roma ci è andato giù pesante e ha manifestato tutta la sua delusione per il pareggio. "Devo riflettere bene. Devo riflettere bene insieme alla società perché in questo momento avrei voglia di non far giocare più alcuni giocatori. Ma ci sono valori superiori in gioco. Sono asset del club, e anche se non volessi continuare con alcuni di loro, forse è più facile proseguire cercando di valorizzarli piuttosto che osteggiarli, ma fondamentalmente è così”. Parole che rischiano di portare a una rottura con il club e con la squadra.