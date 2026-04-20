Calcio: Sap e Lega Serie A promuovono giornata contro violenza negli stadi

Anche quest'anno il Sindacato Autonomo di Polizia e la Lega CALCIO Serie A scendono in campo insieme per promuovere una Giornata contro la violenza negli stadi in memoria dell'Ispettore Filippo Raciti, ucciso il 2 febbraio del 2007 davanti allo stadio Angelo Massimino di Catania durante i disordini scoppiati tra ultras. Come per il 2025, l'obiettivo è quello di ribadire che lo sport è vita e deve rimanere un momento di condivisione, solidarietà e rispetto verso il prossimo. Proprio per questo, in occasione delle semifinali di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa (Inter-Como e Atalanta-Lazio), il 21 e il 22 aprile, nei due stadi della Lega Serie A verrà trasmesso un video sul maxischermo per promuovere il progetto, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata. In tutti gli sport - dal CALCIO al basket - va promosso il tifo sano, a tale scopo è fondamentale isolare i violenti e ricordare che la prima regola del gioco è proprio il rispetto.

Nel nuovo lavoro realizzato dal Sap si susseguono in motion graphic scene sportive in cui appaiono giocatori e tifosi sostenersi e condividere un momento di sana competizione. Ad accompagnare le immagini anche diverse frasi e citazioni all'insegna dei valori più puri e genuini legati alle discipline sportive, tra cui "Lo sport ha il potere di cambiare il mondo" (Nelson Mandela) e "Il CALCIO è il gioco più bello del mondo. Ma che resti gioia e felicità" (Papa Francesco). A chiusura del video appare l'immagine dell'Ispettore scomparso quasi 20 anni fa insieme al messaggio: "Giornata contro la violenza negli stadi. In memoria dell'Ispettore Filippo Raciti". "Sono passati 19 anni da quando ci ha lasciato l'Ispettore Filippo Raciti, un collega, un amico, in memoria del quale da tempo chiediamo che venga istituita ufficialmente una Giornata contro la violenza negli stadi", ricorda il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni. "Dopo quella tragedia molto è stato fatto, basti pensare all'introduzione degli steward negli impianti sportivi o al Daspo, eppure molto resta ancora da fare. Diversi rappresentanti politici e delle istituzioni hanno risposto al nostro appello positivamente, ma il nostro impegno continuerà finché la nostra richiesta non diventerà realtà e non verrà prevista per legge la promozione del tifo sano a tutti i livelli, cominciando dalle scuole e dai ragazzi".

La proposta della Giornata contro la violenza negli stadi è stata lanciata ufficialmente nel 2024, anno in cui la Segreteria nazionale ha interessato i presidenti di Senato e Camera, il presidente della Figc e i presidenti Lega serie A e B. Allo stesso tempo, sono stati presentati diversi disegni di legge dall'onorevole Giovanni Maiorano, esponente di Fratelli d'Italia, e dall'onorevole Simona Bordonali, deputata della Lega per Salvini Premier, per la promozione dell'iniziativa.

(adnkronos)