Cafu: "Il lavoro di Gasperini non si può contestare, la Roma ancora è in corsa per la Champions. La polemica con Ranieri deve finire per il bene del club"

Cafu, leggendario terzino destro della Roma e vincitore del terzo scudetto giallorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dei Laureus Award che si terranno stasera a Madrid e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul lavoro di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole: "I problemi ci sono in tutte le squadre ma il lavoro di Gasperini è stato buonissimo e non si può contestare. Speriamo che possa portare la Roma a vincere lo scudetto in un futuro prossimo. E sulla corsa Champions sono sicuro che i giallorossi sono ancora in corsa. Ci sono ancora delle buone possibilità di arrivare quarti in campionato".

Lo scontro tra Gasperini e Ranieri?

"Il calcio è così bello quando vedi le partite e ti diverti. Sinceramente non mi piacciono le polemiche, a me piace divertirmi, scherzare e giocare dentro il campo. Speriamo che questa polemica possa finire il più in fretta possibile per il bene della Roma perché entrambi gli interessati devono portare tranquillità alla squadra e ai giocatori e poi sono due uomini molto maturi".