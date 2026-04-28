Buonfiglio (pres. Coni): "Non ci sono i presupposti per commissariare la FIGC"

Luciano Buonfiglio , presidente del CONI, ha escluso la possibilità di commissariare la FIGC. Al collegio di garanzia di Roma, Buonfiglio ha così dichiarato: “Il Presidente del CONI ha il compito di monitorare ma questo non vuol dire fare lo sceriffo ne che mi lasci influenzare da destra e sinistra o da chi parla al mio posto. Non esiste. Sono stato eletto per far rispettare le regole ma il primo che deve rispettarle sono io. Conoscendomi, quando ci sono stati i presupposti ho commissariato o no? Sì. Stavolta no".

(AGI)