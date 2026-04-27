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Calciomercato Roma, conferme sul mancato riscatto di Zaragoza: tornerà al Bayern Monaco

27/04/2026 alle 10:11.
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Come ipotizzabile, la Roma non eserciterà il diritto di riscatto per Bryan Zaragoza al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso avrebbe deciso di non attivare la clausola d’acquisto prevista nell’accordo, lasciando così l’esterno offensivo destinato al rientro al Bayern Monaco. L’ala spagnola, arrivata con aspettative importanti, non è riuscita, nonostante i numerosi infortuni ed i problemi che hanno colpito il reparto offensivo, a ritagliarsi uno spazio realmente decisivo nel progetto tecnico giallorosso. Per questo motivo la società avrebbe scelto di non investire ulteriormente sul suo cartellino.