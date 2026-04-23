As Roma: presentata la nuova collezione Elvis Lives. Presenti Hermoso e Giugliano (FOTO)

Lo scorso 22 aprile, nel corso dell’evento “Shopping Night” alla Terrazza Rinascente riservato a circa duecento ospiti selezionati di profilo business, è stata svelata la nuova collezione di prodotti ufficiali AS Roma realizzati da Elvis Lives. Ospiti d’onore i calciatori romanisti Mario Hermoso e Manuela Giugliano.

Per ogni tifoso romanista c’è “Solo la Roma” ed Elvis Lives lo vuole ricordare attraverso quattro modelli di t-shirt, tre felpe girocollo ed una felpa full zip ninja in nero, tutti capi ricamati con il motto e il Lupetto di Gratton. Completa questa linea una sciarpa con frange giallorosse, anch’essa con il caratteristico stemma degli anni 80 e 90 e il primo wordmark “asroma”. Con la linea baby, composta da bavaglino, tutina e calzini, Elvis Lives vuole invece salutare ogni nuovo nato con il motto “C’ho una fame da lupi”, riproposto anche per gli adulti sul grembiule da cucina, sulle tovagliette gialle e rosse e sulla coppia di piatti da pizza, contenuti in un esclusivo packaging di cartone che rappresenta un simpatico plus per ogni tifoso.

Le due nuove linee di prodotti sono disponibili in esclusiva dal 23 aprile negli AS Roma Store, sullo store online, sul Brand Store Amazon e nel punto vendita ed e-commerce di Elvis Lives.

(asroma.com)