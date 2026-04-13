Aldair, in uscita al cinema il docufilm "Cuore giallorosso" sulla sua storia: c'è anche Totti (FOTO)

Il 21 maggio uscirà nelle sale cinematografiche il docufilm intitolato "Aldair. Cuore giallorosso". Una proiezione dedicata interamente alla leggenda brasiliana, campione d'Italia con la Roma nel 2001.

Un viaggio dalle spiagge di Rio de Janeiro allo stadio Olimpico in cui oltre al campione verrà raccontata la storia dell'uomo. "Sta arrivando qualcosa di molto speciale per me" ha scritto l'ex difensore in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram in cui annuncia l'arrivo del docufilm. Tra i protagonisti che racconteranno l'icona giallorossa ci saranno Francesco Totti e Carlo Verdone, mentre la voce narrante sarà quella di Claudio Amendola.



