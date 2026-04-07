Addio a Mircea Lucescu: si è spento a 80 anni il leggendario allenatore rumeno

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu. Il leggendario tecnico rumeno si è spento all'età di 80 anni presso l'ospedale di Bucarest a seguito di un infarto. Con 38 trofei vinti in carriera, Lucescu è stato uno degli allenatori più vincenti della storia, legando il suo nome soprattutto ai successi internazionali con lo Shakhtar Donetsk e alla militanza in Italia sulle panchine di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter.

Il suo percorso ha incrociato più volte la Roma. Il ricordo più celebre risale agli ottavi di Champions League 2011, quando il suo Shakhtar eliminò i giallorossi vincendo sia all'Olimpico che in Ucraina. Lucescu è stato inoltre decisivo nella carriera di Henrikh Mkhitaryan: fu proprio lui a scoprirlo e lanciarlo a grandi livelli a Donetsk, plasmandone il talento prima che l'armeno diventasse un pilastro della Roma anni dopo.