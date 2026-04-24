Andrea Abodi, Ministro dello Sport, è intervenuto a margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo nello sport e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'addio di Claudio Ranieri alla Roma. Ecco le sue parole: "La società decide ciò che vuole. Mi dispiace per la circostanza, evidentemente c’è stato qualcosa che non ha funzionato. Rispettosamente mi limito a dire che Ranieri è un patrimonio del calcio italiano".
Abodi: "Ranieri patrimonio del calcio italiano. Il club decide ciò che vuole, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato"
24/04/2026 alle 15:50.