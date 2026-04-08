8 anni dallo storico gol di Manolas in Roma-Barcellona: il ricordo del greco (VIDEO)

Il 10 aprile di 8 anni fa, la Roma di Eusebio Di Francesco compì un'impresa storica e che rimarrà negli annali. I giallorossi, partendo dal risultato sfavorevole di 4-1, hanno infatti ribaltato ed eliminato il Barcellona di Messi e compagni nella magica notte dello Stadio Olimpico grazie al gol di Kostas Manolas che sancì il 3-0 finale. La grandissima vittoria spedì i capitolini in semifinale di Champions League, poi persa contro il Liverpool. Il difensore greco non dimentica quella serata e ogni anno ne ricondivide l'emozione tramite il suo profilo Instagam.



