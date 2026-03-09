Ziolkowski: "Gasperini è diretto, adoro quando le cose sono chiare. Il Legia Varsavia voleva tenermi in prestito: no assoluto della Roma" (VIDEO)

Il difensore della Roma, Jan Ziolkowski, si è concesso a una lunga intervista per il canale YouTube della nazionale polacca, raccontando i suoi primi mesi nella Capitale. Il centrale ha svelato alcuni retroscena della sua avventura in giallorosso.

Com'è stato il primo impatto con Gasperini?

"Quando sono arrivato, la prima cosa che mi ha detto è stata: 'Ma quanto si deve aspettare per un ragazzo dalla Polonia?'. Era un po' nervoso perché mi voleva già per la preparazione estiva. È un tecnico che mi piace perché è tutto molto chiaro e diretto. Dopo il mio esordio da titolare contro la Cremonese, mi ha chiamato per un'analisi video individuale. Ha preso la mia partita con la Polonia contro l'Olanda e me l'ha mostrata interamente, facendomi vedere cosa voleva che eliminassi dal mio gioco e quali cose buone invece dovevo continuare a fare. Adoro quando le cose sono così chiare. Se un allenatore del suo calibro ti dice 'correggi questo e questo, e avrai la possibilità di giocare', tu esci e ti concentri per migliorare quelle cose".

Hai avuto modo di conoscere anche De Rossi?

"Sì, dopo la partita contro il Genoa. Dovevo andare io per primo in conferenza stampa, ma ovviamente è arrivato De Rossi e tutti i giornalisti avevano domande per lui. Ho aspettato 30 minuti (ride, ndr). Poi quando è uscito, dato che avevamo vinto e avevo giocato bene, mi ha salutato e mi ha detto 'bravo ragazzo'. È un'icona, cresciuto tifoso della Roma, si vede che è di qui".

Com'è invece marcare Dybala in allenamento?

"(Ride) Lo cancello ad ogni allenamento! Scherzi a parte, è un fenomeno. La sua tecnica è impeccabile. L'unica opzione è provare ad anticiparlo prima che la palla gli arrivi, perché una volta che l'ha controllata... devi solo aspettare i rinforzi. Ha una rapidità di esecuzione incredibile, con la palla vicina al piede può fare un passaggio o tirare all'improvviso, senza preavviso. Se pensi di anticipare il tiro e vai in scivolata per bloccarlo, nove volte su dieci ti salta".

In estate si era parlato di un possibile ritorno in prestito al Legia. È mai stata un'opzione reale?

"Ne abbiamo parlato. L'idea era quella di essere un giocatore della Roma ma giocare un'altra stagione in Polonia per aiutare la squadra a vincere il campionato. Ma la risposta della Roma è stata un 'no' assoluto, non se ne parlava proprio. Mi hanno detto: 'Ti abbiamo preso perché sei necessario in questa stagione e i minuti che giocherai dipenderanno solo da te'".

Spesso le tue interviste sono dirette, senza frasi fatte...

"Non mi piace essere 'invisibile'. Potrei presentarmi qui e dire le solite cose: 'L'atmosfera in squadra è buona, il tempo a Roma è bello, abbiamo lottato ma non è bastato, non ci arrenderemo e la prossima settimana faremo tre punti'. Ma a chi interessa? Chi guarda vuole sentire qualcosa di vero, conoscere un po' la persona. Ovviamente senza mancare di rispetto o sembrare uno stupido, ma è bello dire qualcosa di interessante".





