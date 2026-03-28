Zago: "Migliori difensori italiani? Mancini è forte, è uno che lascia tutto in campo" (VIDEO)

SPORTITALIA - Tenacia, grinta e una cattiveria agonistica spesso esorbitante, sono alcune delle caratteristiche che da calciatore hanno contraddistinto Antonio Carlos Zago, chiamato anche "Terminator". Il campione brasiliano, protagonista dello scudetto del 2001 con la maglia della Roma è stato intercettato ai microfoni dell'emittente televisiva a poche ore dal raduno di Operazione Nostalgia. Se c'è un calciatore che nella Roma di oggi rispecchia maggiormente ciò che è stato Zago, quello può essere senza dubbio Gianluca Mancini. L'ex giallorosso ha speso bellissime parole per il numero 23.

Un'analisi dei migliori difensori italiani «Io penso che Mancini anche se non attraversi un buon momento, è forte, è uno che lascia tutto in campo. Poi c'è Bastoni che sta nel giro della nazionale e un altro è Calafiori che mi piace per come sa uscire con la palla, è uno che gioca un pò di più».



