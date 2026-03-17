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Watford, Bove torna al gol nella vittoria contro il Wrexham: l'abbraccio con i tifosi inglesi (VIDEO)

17/03/2026 alle 23:13.
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Dopo essere tornato in campo con la maglia del Watford, Edoardo Bove ha trovato anche il primo gol in Championship. L'ex centrocampista giallorosso, infatti, è andato a segno nella vittoria per 3-1 contro il Wrexham. La rete ha mandato in trupudio i tifosi del Watford, corsi ad abbracciare il giocatore. L'ultima rete di Bove era arrivata proprio contro la Roma il 24 ottobre 204, quando vestiva la maglia della Fiorentina.