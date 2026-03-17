Watford, Bove torna al gol nella vittoria contro il Wrexham: l'abbraccio con i tifosi inglesi (VIDEO)

Dopo essere tornato in campo con la maglia del Watford, Edoardo Bove ha trovato anche il primo gol in Championship. L'ex centrocampista giallorosso, infatti, è andato a segno nella vittoria per 3-1 contro il Wrexham. La rete ha mandato in trupudio i tifosi del Watford, corsi ad abbracciare il giocatore. L'ultima rete di Bove era arrivata proprio contro la Roma il 24 ottobre 204, quando vestiva la maglia della Fiorentina.

Edoardo Bove



??????? Watford 3-1 Wrexham pic.twitter.com/cgVfEwn63o — Goal Gallery (@Goalgallery2) March 17, 2026



