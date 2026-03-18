Watford, Bove: "Il gol un nuovo punto di partenza. Ai ragazzi dico di mettere passione in ogni cosa"

Ieri, dopo anni difficili, Edoardo Bove è tornato al gol e lo ha fatto con la maglia del Watford. Il centrocampista ex Roma ha siglato la rete del definitivo 3-1 con cui gli Hornets hanno battuto il Wrexham. Il classe 2002 ha parlato al TG1, ecco le sue parole.

"È stato un gol molto furbo. Ho avuto tanto modo per pensare in quest'ultimo anno e per sognare, adesso è un nuovo punto di partenza. Quando affrontiamo determinati tipi di ostacoli penso che acquisiamo delle risorse speciali. Posso dire ai ragazzi di divertirsi sempre, di mettere il massimo della passione in qualsiasi cosa fanno".