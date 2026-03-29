VIDEO - Totti, la classe non ha età: punizioni imparabili e assist al raduno indoor di Operazione Nostalgia

Francesco Totti torna a incantare il pubblico. In occasione del raduno indoor organizzato da "Operazione Nostalgia", l'eterno numero dieci giallorosso è stato il protagonista assoluto del torneo 5 contro 5, dimostrando che la classe e il genio calcistico non hanno età. Il video delle sue giocate ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando l'entusiasmo dei tifosi presenti e dei fan sui social.

Tra i momenti più spettacolari, Totti ha regalato un raffinato assist di tacco e una punizione ravvicinata calciata con una potenza impressionante sotto l'incrocio dei pali. Non è mancato il marchio di fabbrica del capitano: l'intelligenza tattica, mostrata con un assist a sorpresa direttamente su punizione che ha colto impreparata la difesa avversaria. A chiudere il cerchio delle meraviglie, un gol con un tiro al volo da fuori area terminato, ancora una volta, esattamente sotto l'incrocio.

Al termine dell'evento, il palazzetto è stato una bolgia di affetto: il nome di Francesco Totti è stato acclamato a gran voce dai sostenitori, proprio mentre i rumors su un suo possibile ritorno in società continuano a essere insistenti.



