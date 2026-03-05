VIDEO - Gasperini all'Università Cattolica del Sacro Cuore: "Voglio trasmettere tre parole: fiducia, coraggio e...daje!"

Nel corso dell'intervento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini si è lasciato andare a un simpatico momento di leggerezza. Ecco l'elenco delle tre parole che vuole trasmettere: "La fiducia, sicuramente, il coraggio, che è fondamentale. E poi l'altra parola, me la concedete, è daje! Daje!", mandando tutti in visibilio.

