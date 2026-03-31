Under 21, Svezia-Italia: Venturino parte dalla panchina

Tutto pronto per la sfida tra Svezia e Italia Under 21, con gli Azzurrini impegnati in un nuovo test internazionale, valevole per l'ottava giornata del Gruppo E, con l'obiettivo di ottenere la qualificazione al prossimo Europeo. Il commissario tecnico ha scelto l’undici iniziale, optando per la partenza dalla panchina Venturino, pronto comunque a subentrare a gara in corso. Le formazioni:

Svezia U21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty

A disposizione: Picornell, Makolli, Kurtulus, Sjostrand, Boudri, Thorell, Kusi-Asare, Kanga, Njie

CT: Backstrom

Italia U21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho.

A disposizione: Daffara, Ahanor, Favasuli, Calvani, Faticanti, Cherubini, Cacciamani, Okoro, Venturino

CT: Baldini