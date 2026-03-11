Uefa, proposta dei club per la ridistribuzione dei montepremi delle coppe europee

L'Unione dei club europei (Uec) ha presentato alla Uefa, durante l'assemblea generale delle Leghe Europee a Sofia, una proposta che vede come argomento principale un'importante ridistribuzione dei ricavi derivanti da Champions, Europa e Conference League, con l'obiettivo di scongiurare la "prevedibilità" delle competizioni competizioni. Ad oggi, i club partecipanti si dividono un montepremi complessivo che supera i 3,3 miliardi di euro, merito dei 4,4 miliardi incassati grazie soprattutto alla vendita dei diritti tv. Solo però 308 milioni finiscono nelle casse delle società che non si qualificano per le coppe come pagamenti di solidarietà. Da qui, riferisce il "Guardian", la proposta Uec di distribuire circa 2 miliardi di euro a tutti i club di prima e seconda divisione. In particolare, mentre oggi il 74% del montepremi finisce alle squadre di Champions, il 17% a quelle di Europa League e il 9% a quelle di Conference, la Uec propone una ripartizione 50-30-20, coi soldi che non andrebbero direttamente alle squadre ma alle leghe che rappresentano, che poi si occuperebbero di dividerli fra le società dei massimi campionati (85%) e delle divisioni inferiori (15%). Per chi partecipa alle coppe ci sarebbe quindi una quota "nazionale" oltre alla parte di premi - circa 1,3 miliardi di euro - che la Uefa ripartisce in base ai risultati.

Di fatto, con la proposta Uec, verrebbero meno le quote legate al mercato e alla storia, che rappresentano il 35% complessivo. "Se il denaro resta concentrato al vertice c'è il serio rischio che le competizioni europee diventino sempre più prevedibili, con la presenza sempre degli stessi club", spiega al "Guardian" un portavoce della Uec, il cui modello invece avrebbe un grande impatto positivo soprattutto sui campionati di "seconda fascia". Ad esempio in Eredivisie i club non qualificati per le competizioni europee incasserebbero 4,4 milioni di euro anziché 1,1 milioni.

