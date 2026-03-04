Totti, il futuro è cominciato:il tecnico lo vuole al suo fianco

Gasperini e Totti, alla fine, a cena insieme ci sono andati davvero. (...) Una serata tra amici con un menù a base di pesce - con loro anche Candela - per parlare di calcio, di Roma e del futuro. (...) La stima trai due è infinita e

Totti prima si è complimentato per il lavoro svolto e poi ha espresso la volontà di voler tornare. Ma in quale veste? A Gasp piacerebbe averlo vicino. Non certo per farsi dare una mano sulla tattica (di quello non ne ha bisogno) ma per avere un uomo che conosce bene la città e che possa anche dare consigli sui giocatori da acquistare e magari convincerli. Insomma, un ruolo operativo. Settimane fa ha avuto un incontro con un braccio destro dei Friedkin che lo vorrebbero come una sorta di testimonial per il centenario (già assicurato un incremento degli sponsor)e poi in futuro farlo diventare una figura sempre più interna. (...) Probabilmente se ne riparlerà dopo il 21 marzo, data dell'udienza per il divorzio con Ilary Blasi, ultimo ostacolo prima del ritorno.

