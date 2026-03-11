Totti - As Roma: in ballo solo un ruolo da ambasciatore

Francesco Totti e i Friedkin stanno discutendo di un possibile ritorno nell’universo giallorosso, ma l’ipotesi sul tavolo non riguarda incarichi tecnici o dirigenziali. L’unico ruolo oggi oggetto di confronto è quello di Ambasciatore della Roma per il Centenario del 2027, una figura simbolica e rappresentativa che permetterebbe a Totti di tornare ufficialmente a legarsi al club con cui ha scritto la storia. Il dialogo tra le parti è cordiale e costruttivo: i rapporti con la proprietà sono ottimi, tanto che l’ex capitano ha già incontrato personalmente Dan e Ryan Friedkin per discutere l’iniziativa. Al momento, però, non esiste ancora alcun accordo firmato. Si tratta di contatti preliminari, che mirano a definire il perimetro e le modalità di questo possibile ruolo celebrativo, pensato per rendere omaggio al legame tra Totti e la Roma in vista di una ricorrenza speciale per tutto l’ambiente giallorosso.

