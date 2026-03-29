Totti: "A San Siro senza paura per fare punti. Dybala? Se parte va rimpiazzato. Quando firmo? Posso ancora dare qualcosa..."

RADIO ROMANISTA - Francesco Totti è tornato a parlare di Roma a margine del raduno di "Operazione Nostalgia" al PalaEur, in una data simbolica che coincide con l'anniversario del suo esordio assoluto in maglia giallorossa. L'ex capitano ha analizzato i temi che riguardano la squadra di Gasperini alla ripresa del campionato.

In merito alla sfida contro l'Inter, Totti ha sottolineato l'importanza della posta in gioco per entrambe le formazioni: "È una partita difficile, perché l'Inter deve vincere assolutamente il campionato, perciò la Roma deve rimanere sulla scia del Como e della stessa Juve. Quando giochi a San Siro non è mai facile, ma i giallorossi devono andare là a viso aperto, senza aver paura e fare la partita per riprendere il Como e fare punti Champions".

Interpellato sulle indiscrezioni di mercato che vorrebbero Dybala lontano dalla Capitale a fine stagione, lo storico numero 10 ha espresso il suo parere: "Non lo so. Certo, tecnicamente perdi tanto perché, come ho sempre detto, è il giocatore più talentuoso della squadra. Non so se la società farà questa scelta, ma spero che nel caso venga rimpiazzato bene".

In chiusura, Totti ha risposto con la consueta ironia alla domanda dei cronisti sul suo ritorno in società: "Lo rimpiazzo io? Sono pronto a fare i 50 anni, ma qualcosa posso ancora dare", ha concluso sorridendo.



