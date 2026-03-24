Tahirovic e il caso spareggi Mondiale, il ct bosniaco Barbarez: "Poco spazio al Bröndby? L'allenatore Cooper è gallese e lo ha escluso di proposito"

Il 26 marzo alle ore 20:45 andrà in scena la partita tra Galles e Bosnia Erzegovina, valida per la semifinale degli spareggi per il Mondiale. La vincente di questa sfida affronterà una tra Italia e Irlanda del Nord in finale, ma a creare scalpore sono le dichiarazioni del commissario tecnico della Bosnia Sergej Barbarez riguardanti Benjamin Tahirovic, ex centrocampista della Roma e ora in forza al Bröndby. Ultimamente il classe 2003 sta trovando poco spazio nella squadra (appena 13 minuti in campo nelle ultime 4 partite) e secondo il ct il motivo sarebbe legato alle origini dell'allenatore Steve Cooper, il quale è gallese: "Dietro all'esclusione ci sono ragioni legate alle origini del tecnico - la denuncia di Barbarez in conferenza stampa -. Benjamin mi ha raccontato cose difficili da credere. Cooper gli ha detto che tornerà tutto alla normalità dopo la sosta per le nazionali". Successivamente è arrivata la replica di Cooper: "Non si sta dimostrando all'altezza dei valori del club". "Speculazioni - le parole del responsabile della comunicazione del Bröndby -. Si tratta una decisione presa dal club in accordo con lo staff tecnico".