Stadio Roma: convocata per il 5 marzo la commissione Patrimonio

Si va definendo il calendario della varie commissioni consiliari per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma a Pietralata. È stata convocata per il 5 marzo alle ore 9 la commissione Patrimonio, Come scrive il giornalista Alessio Di Francesco, c'è la possibilità che possa essere congiunta con quella dei Lavori Pubblici.
