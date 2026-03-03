Clicky

Stadio Roma: convocata per il 5 marzo la commissione Patrimonio

03/03/2026 alle 09:54.
stadio-pietralata-dallalto

Si va definendo il calendario della varie commissioni consiliari per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma a Pietralata. È stata convocata per il 5 marzo alle ore 9 la commissione Patrimonio, Come scrive il giornalista Alessio Di Francesco, c'è la possibilità che possa essere congiunta con quella dei Lavori Pubblici.