Serie B, tensione dopo Carrarese-Catanzaro: Rocchi aggredito verbalmente dai tifosi e scortato fuori dallo stadio (VIDEO)

Momenti di forte tensione al termine della sfida di Serie B tra Carrarese e Catanzaro. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi sarebbe stato aggredito verbalmente all’interno dell’impianto al termine della partita, venendo poi accompagnato fuori dallo stadio sotto scorta della Polizia.

La polemica è scoppiata per un calcio di rigore assegnato ai calabresi a seguito di revisione al VAR da parte dell’arbitro Federico Dionisi. Il direttore di gara ha, infatti, prima assegnato il penalty ma poi lo ha fatto ripetere per l’ingresso in area di alcuni calciatori della Carrarese. In un primo momento, il rigore è stato sbagliato mentre la seconda volta la palla è entrata in rete per il 3-3 definitivo.

