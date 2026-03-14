Serie A, Udinese-Juventus 0-1: Boga firma il sorpasso che vale la zona Champions

La Juventus conquista una vittoria preziosa nell'anticipo serale della 29ª giornata di Serie A, superando l'Udinese per 1-0 al Bluenergy Stadium. Il match è stato risolto da un guizzo nel finale della prima frazione di gioco. A siglare la rete decisiva è stato Jeremie Boga al 38'.
Grazie a questo successo, la Juventus sale momentaneamente al quarto posto in classifica con 53 punti, superando di due lunghezze la Roma, impegnata domani nella delicata trasferta contro il Como. L'Udinese, invece, resta ferma in undicesima posizione a quota 36 punti, in una zona di relativa tranquillità.