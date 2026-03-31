Sei Nazioni, numeri da Roma: il rugby all’Olimpico fa il sold out

Lo Stadio Olimpico si conferma il cuore pulsante dello sport italiano, registrando grandi incassi e presenze. I dati ufficiali dell'edizione 2026 del Guinness Sei Nazioni certificano un successo di pubblico senza precedenti per l'Italia del rugby, ricalcando quel trend di partecipazione di massa che da anni caratterizza le gare casalinghe della Roma.

Nelle sole due sfide disputate a Roma contro Scozia e Inghilterra, sono stati staccati complessivamente 137.230 biglietti. In particolare, il match contro gli inglesi dello scorso 7 marzo ha fatto registrare il tutto esaurito con 68.985 spettatori, portando la media di riempimento dell'impianto al 99% della sua capienza totale. Numeri che accomunano la Nazionale di rugby al club giallorosso.

Oltre al record al botteghino, il 2026 verrà ricordato per i risultati storici sul campo, con l'Italia capace di rimanere imbattuta tra le mura amiche grazie alle vittorie su scozzesi e inglesi. Una spinta degli spalti che i giocatori della Roma conoscono bene e che, in questa stagione, sta spingendo anche la palla ovale verso traguardi mai raggiunti prima.