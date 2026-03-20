Ryan in tribuna si gode la Sud. Una Lupa e 60mila bandiere

Notte di sogni, di coppe e di campioni canta Venditti e la serata di ieri è una di quelle che vale la pena di vivere allo stadio. La Curva Sud aveva chiesto una bolgia e il pubblico romanista ha risposto presente. (...) La scenografia della Sud è da urlo: un insieme di bandierine rosse, bianche, gialle e nere che formano la lupa al centro del settore più caldo del tifo. (...) Manu Koné viene ripreso dalle telecamere a fissare per diversi secondi lo show sugli spalti. In tribuna anche Florenzi che con il telefonino riprende i suoi ex tifosi. Presente anche Ryan Friedkin che mancava allo stadio dal 25 gennaio, giorno della sfida contro il Milan. Intorno a fare da cornice alla coreografia migliaia di bandiere giallorosse per ricreare l'atmosfera magica vista appena un anno fa contro l'Athletic Club. Il pubblico è quello delle grandi occasioni: oltre 63.000 spettatori (di cui 3mila ospiti arrivati da Bologna) che porta al settantanovesimo sold out dall'era Friedkin. In Nord uno striscione per suonare la carica: "Orgoglio e vanto di un'eterna storia. Conquisteremo un'altra vittoria". Prima del fischio d'inizio anche l'ovazione per Zago. (...) Un colpo d'occhio degno di una partita di Champions, competizione che Gasperini spera di tornare a giocare il prima possibile.

(Il Messaggero)